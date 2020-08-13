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Рынок газа: В газсбытах рассказали, как правильно менять поставщика

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Клиент может не уведомлять поставщика газа о намерении отказаться от его услуг.
Рынок газа: В газсбытах рассказали, как правильно менять поставщика
Рынок газа: В газсбытах рассказали, как правильно менять поставщика
depositphotos.com

Механизм смены поставщика в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен. Об этом рассказала UBR директор ООО “Закарпатгазсбыт“ Виктория Томинец.

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По ее словам, в смене поставщика по новым правилам есть полезное для потребителя нововведение. Так, если ранее надо было заявлять своему поставщику о намерении его сменить, то сейчас процедура максимально упрощена для потребителя.

Потребитель уведомляет нового поставщика, у которого он собирается в будущем приобретать газ, о таком желании. И уже тот уведомляет через платформу оператора пока действующего поставщика о таком намерении потребителя.

“Таким образом убрали это якобы, как говорили, давление, что газсбыты будут давить, если они будут получать это уведомление, и мы будем переубеждать клиента оставаться. Но мы говорим, что это нормально“, - сказала Томинец.

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Напомним, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Отныне клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и качества сервиса.

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Теги: рынок газа, бытовые потребители, поставщики услуг
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