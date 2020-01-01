Госстат обнародовал данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-июль.

Названы наиболее подорожавшие с начала года продукты depositphotos.com

С начала 2020 года в Украине среди продуктов питания наиболее всего подорожали яблоки, морковь и гречка. Об этом свидетельствуют данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине, обнародованные Государственной службой статистики.

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По данным ведомства, за январь-июль яблоки подорожали на 133,5% до 38,1 грн за кг, морковь прибавила в цене 126,3% - до 14,5 грн за кг. Цены на крупу гречневую выросли на 33,7% до 37,2 грн за кг.

Названы наиболее подорожавшие с начала года продукты ukrstat.gov.ua

В то же время лук подешевел на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйца снизились в цене на 23,1% до 16,2 грн за десяток, филе куриное подешевело на 16,6% до 84,8 грн за кг.

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Напомним, что по донным Госстата темпы роста потребительских цен в Украине в июле снизились на 0,6% по сравнению с июнем. По сравнению с июлем 2019 года инфляция составила 2,4%.