В Минюсте назвали главные предприятия-должники.

Госисполнители за 5 дней "выбили" почти 14 млн грн долгов по зарплате depositphotos.com

Органы Государственной исполнительной службы в течение 3-7 августа взыскали в пользу 226 работников 13,7 млн грн задолженности по зарплате. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

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Согласно сообщению, наибольшую сумму - 10,4 млн грн - было взыскано столичными госисполнителями с ОАО “Мостострой“. Задолженность по заработной плате на предприятии начала образовываться еще в ноябре 2013 года.

“Предприятие находится в стадии банкротства, но благодаря действиям государственных исполнители было получено разрешение на реализацию недвижимого имущества ОАО “Мостострой“. После продажи имущественного комплекса предприятия в городе Бровары в Киевской области долг по заработной плате погашен полностью“, - говорится в сообщении.

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Также в Минюсте сообщили, что 1 млн грн было взыскано с АО “Днепрометрострой“. Еще 338 тыс грн задолженности по зарплате вернули работникам Ривненского облавтодора.

“Всего с начала 2020 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 324,8 млн грн. Задолженность по выплате зарплаты полностью погашена 25 018 работникам“, - уточнили в Минюсте.

Напомним, в середине июля в Министерстве энергетики Украины заявили, что задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт , которую можно выплатить за счет бюджетных средств, была полностью погашена.