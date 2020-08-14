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Помощь по безработице: Что нужно знать, если вы потеряли работу

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В Минэкономики ответили на ключевые вопросы относительно господдержки при потере рабочего места.
Помощь по безработице: Что нужно знать, если вы потеряли работу
Помощь по безработице: Что нужно знать, если вы потеряли работу
facebook.com/zaniatist

Украинцы возрастом до 35 лет имеют право на помощь по безработице даже при отсутствии страхового стажа. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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“Если молодому человеку до 35 лет и он не имеет страхового стажа, поскольку, возможно, работал без оформления трудовых отношений, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере“, - говорится в разъяснении.

На период карантина и 30 дней после его окончания - 1 тыс грн, после этого - 650 грн сроком на 180 календарных дней. Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату помощи по безработице.

В разъяснении также отмечается, что для регистрации в службе занятости достаточно заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте. Граждане, которые зарегистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный прием оригиналы:

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  • паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины;
  • учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовой книжки (гражданско-правового договора или документа, подтверждающего период занятости);
  • диплома или другого документа об образовании;
  • военного билета (в случае необходимости).

“В случае утери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы, или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости“, - уточнили в Минэкономики.

Трудовая книжка должна предъявляться не только во время регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости. Таким образом работник центра занятости, среди прочего, проверяет, не трудоустроился ли соискатель самостоятельно и не потерял ли он при этом право на получение пособия по безработице.

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Также в Минэкономики напомнили, что зарегистрироваться в качестве безработного можно в любом центре занятости независимо от места проживания.

Напомним, что в начале августа центры занятости в Украине снова начали лично принимать граждан и возвратились к обычному режиму работы.

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Теги: пособие по безработице, центры занятости, Минэкономики
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