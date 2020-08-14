В Минэкономики ответили на ключевые вопросы относительно господдержки при потере рабочего места.

Помощь по безработице: Что нужно знать, если вы потеряли работу facebook.com/zaniatist

Украинцы возрастом до 35 лет имеют право на помощь по безработице даже при отсутствии страхового стажа. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Читай также: В Украине уменьшается количество безработных - Шмыгаль

“Если молодому человеку до 35 лет и он не имеет страхового стажа, поскольку, возможно, работал без оформления трудовых отношений, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере“, - говорится в разъяснении.

На период карантина и 30 дней после его окончания - 1 тыс грн, после этого - 650 грн сроком на 180 календарных дней. Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, такой человек не имеет права на выплату помощи по безработице.

В разъяснении также отмечается, что для регистрации в службе занятости достаточно заполнить только два заявления и отправить их по электронной почте. Граждане, которые зарегистрировались онлайн, должны взять с собой на запланированный прием оригиналы:

Читай также: Сумма выплат по частичной безработице в Украине приближается к 2 млрд

паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины;

учетной карточки налогоплательщика;

трудовой книжки (гражданско-правового договора или документа, подтверждающего период занятости);

диплома или другого документа об образовании;

военного билета (в случае необходимости).

“В случае утери трудовой книжки человеку необходимо подать дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы, или гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий периоды занятости“, - уточнили в Минэкономики.

Трудовая книжка должна предъявляться не только во время регистрации в качестве безработного, но и во время каждого посещения центра занятости. Таким образом работник центра занятости, среди прочего, проверяет, не трудоустроился ли соискатель самостоятельно и не потерял ли он при этом право на получение пособия по безработице.

Читай также: Скрытая безработица затронула каждого пятого украинца - исследование

Также в Минэкономики напомнили, что зарегистрироваться в качестве безработного можно в любом центре занятости независимо от места проживания.

Напомним, что в начале августа центры занятости в Украине снова начали лично принимать граждан и возвратились к обычному режиму работы.