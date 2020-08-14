Киевляне стали добросовестнее оплачивать "коммуналку" - КГГА

Киевские коммунальщики на период карантина не начисляют штрафы и пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

Уровень оплаты жителями Киева жилищно-коммунальных услуг с учетом погашения долгов составляет 94%. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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По его словам, киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги и активнее начали рассчитываться с долгами, которые накопились в отопительный период.

“Провалов в платежной дисциплине нет, несмотря на нелегкий период карантина и сложное финансовое состояние для многих потребителей. Мы за это благодарим людей“, - сказал замглавы КГГА.

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Пантелеев также напомнил, что киевские предприятия на период карантина не осуществляют начисления штрафов и пени за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, что правительство Украины не намерено сокращать субсидии в 2021 году.