Для трети украинцев медицина обходится в более 500 грн в месяц.

Украинцы признались, сколько тратят на лекарства и лечение: Опрос flickr.com

Для 41% украинцев самой большой проблемой в сфере здравоохранения остается рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива“.

Читай также: В Украине могут поднять штрафы за продажу лекарств без рецепта

Согласно данным исследования, второй по значимости проблемой является нехватка квалифицированной помощи со стороны врачей во время болезни. Она остается актуальной для 27% респондентов. Третье место поделили сразу три проблемы:

20% граждан заявили, что могли сдать необходимые анализы или пройти предназначенную диагностику только за деньги;

19% отметили, что запись к врачу или получение справок стали еще более сложными и запутанными;

19% пожаловались на ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи.

Украинцы признались, сколько тратят на лекарства и лечение: Опрос dif.org.ua

Читай также: СБУ предотвратила продажу контрабандных лекарств

В то же время ответы украинцев на вопрос “Сколько денег в течение последнего года Ваша семья в среднем в месяц тратила на лекарства и лечение?“ распределились следующим образом:

13% - вообще ничего не тратили;

15% - тратили до 200 грн в месяц;

24% - отдавали от 200 до 500 грн;

19% - платили от 500 до 1000 грн;

7% - тратили от 1000 до 2000 грн;

9% - отдавали более 2000 грн.

Читай также: Через 2.5 года в Украине все медпрепараты будут иметь 2D-кодирование

“Опрос показал, что с возрастом расходы украинцев на лекарства и лечение значительно возрастают“, - уточняется в пресс-релизе по результатам соцопроса.

Напомним, в апреле в Национальном банке заявили, что цены на лекарства в Украине прекратили рост.