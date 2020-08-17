По словам Данилишина, инициатива о повышении минимальной зарплаты является своевременной.

Сбережения украинцев за полгода сократились на 6% - глава Совета НБУ Богдан Данилишин/Facebook

В первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились почти на 6%. Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, сообщается на сайте президента Украины.

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По словам главы Совета НБУ, повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений для украинцев.

“Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в данный момент“, - сказал Данилишин.

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Он назвал инициативу президента своевременной и выразил надежду, что она будет поддержана Верховной Радой Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Дмитрию Разумкову с просьбой провести 25 августа внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы принять закон о повышении минимальной зарплаты в Украине.