Нафтогаз предлагает бронировать газ на год вперед по фиксированной цене
Компания “Нафтогаз Украины“ предлагает потребителям покупать газ на год вперед по фиксированной цене 4,73 грн за куб. м (без стоимости распределения и доставки). Об этом сообщается на Facebook-странице Нафтогаза.
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“Мы запускаем новый тариф на газ - “Годовой“. С сегодняшнего дня клиенты газопоставляющей компании “Нафтогаз Украины“ могут покупать газ по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев“, - говорится в сообщении.
По условиям тарифа цена газа фиксируется на год. Предоплата не нужна. То есть можно зафиксировать цену газа сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой.
В Нафтогазе отметили, что в сентябре цена газа по тарифу “Годовой“ будет пересмотрена - возможно, в сторону роста. Однако для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене, ничего не изменится.
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Как уточнили в компании, воспользоваться тарифом “Годовой“ могут только клиенты Нафтогаза, которые заключили договор.
Напомним, что компания “Нафтогаз Украины“ была выбрана поставщиком газа “последней надежды“ в рамках открытия рынка газа для населения с 1 августа.
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