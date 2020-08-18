Потребители смогут застраховать себя от роста рыночных цен зимой.

Нафтогаз предлагает бронировать газ на год вперед по фиксированной цене flickr.com

Компания “Нафтогаз Украины“ предлагает потребителям покупать газ на год вперед по фиксированной цене 4,73 грн за куб. м (без стоимости распределения и доставки). Об этом сообщается на Facebook-странице Нафтогаза.

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“Мы запускаем новый тариф на газ - “Годовой“. С сегодняшнего дня клиенты газопоставляющей компании “Нафтогаз Украины“ могут покупать газ по фиксированной летней цене и использовать его в течение 12 месяцев“, - говорится в сообщении.

По условиям тарифа цена газа фиксируется на год. Предоплата не нужна. То есть можно зафиксировать цену газа сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой.

В Нафтогазе отметили, что в сентябре цена газа по тарифу “Годовой“ будет пересмотрена - возможно, в сторону роста. Однако для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене, ничего не изменится.

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Как уточнили в компании, воспользоваться тарифом “Годовой“ могут только клиенты Нафтогаза, которые заключили договор.

Напомним, что компания “Нафтогаз Украины“ была выбрана поставщиком газа “последней надежды“ в рамках открытия рынка газа для населения с 1 августа.