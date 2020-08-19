Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ПриватБанке рассказали, сколько украинцы уже обналичили на кассах

Комментариев: 0
За две недели новым сервисом воспользовались 15 тысяч покупателей.
В ПриватБанке рассказали, сколько украинцы уже обналичили на кассах
В ПриватБанке рассказали, сколько украинцы уже обналичили на кассах
depositphotos.com

За первые две недели работы услуги “Наличные на кассе” в магазинах сетей Сільпо, Фора и VARUS, украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн грн наличных. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

Читай также: Нацбанк упростил снятие наличных с карт в магазинах и ресторанах

Согласно сообщению, количество пользователей нового сервиса за 14 дней достигло 15 тысяч. В среднем, украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 грн, при этом средний чек покупки у пользователей услуги составляет 85 грн.

В ПриватБанке напомнили, что для того, чтобы снять наличные на кассе магазина, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Читай также: ПриватБанк расширяет услугу выдачи налички в супермаркетах

“Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции введением PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала 2020 года украинцы стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками.

Поделись:
Теги: супермаркеты, наличные деньги, ПриватБанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь