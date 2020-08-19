За две недели новым сервисом воспользовались 15 тысяч покупателей.

В ПриватБанке рассказали, сколько украинцы уже обналичили на кассах depositphotos.com

За первые две недели работы услуги “Наличные на кассе” в магазинах сетей Сільпо, Фора и VARUS, украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн грн наличных. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Согласно сообщению, количество пользователей нового сервиса за 14 дней достигло 15 тысяч. В среднем, украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 грн, при этом средний чек покупки у пользователей услуги составляет 85 грн.

В ПриватБанке напомнили, что для того, чтобы снять наличные на кассе магазина, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

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“Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции введением PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала 2020 года украинцы стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками.