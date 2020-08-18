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Потребительские настроения украинцев улучшились - Исследование

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Наибольшие изменения претерпел индекс целесообразности крупных покупок.
Потребительские настроения украинцев улучшились - Исследование
Потребительские настроения украинцев улучшились - Исследование
depositphotos.com

В июле 2020 года индекс потребительских настроений украинцев составил 66,7 п., что на 1,7 п. выше, чем в прошлом месяце. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Info Sapiens.

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Там уточнили, что среди составляющих индикатора наибольшие изменения претерпел индекс целесообразности крупных покупок - он вырос на 9,2 п.

Потребительские настроения украинцев улучшились - Исследование
Потребительские настроения украинцев улучшились - Исследование
sapiens.com.ua

В то же время индекс текущего положения составляет 60,7, что на 5,9 п. выше показателя прошлого месяца. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения - 48,4 (+2,6 п.);
  • индекс целесообразности крупных покупок - 73,0 (+9,2 п.).

Потребительские настроения украинцев улучшились - Исследование
Потребительские настроения украинцев улучшились - Исследование
sapiens.com.ua

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Индекс экономических ожиданий в июле почти не изменился и составляет 70,8. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения - 75,4 (+1,3 п.);
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года - 57,2 (+1,3 п.);
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет - 79,7 (-6,0 п.).

Напомним, что согласно результатам аналогичного исследования в июне потребительские настроения украинцев резко ухудшились.

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Теги: потребительские настроения, экономическая ситуация, личный бюджет
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