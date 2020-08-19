Украинцы все чаще оставляют чаевые "безналом": Подробности

Средняя сумма cashless чаевых в июле 2020 года составила 70 грн.

В июле украинцы оставили “на чай” cashless официантам кафе и ресторанов более 3,3 млн грн с помощью технологии безналичных чаевых ПриватБанка. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, это стало абсолютным рекордом с момента запуска сервиса. Всего за первый месяц послабления карантина клиенты ПриватБанка оставили в заведениях питания 44 тысячи cashless чаевых.

По данным финучреждения, средняя сумма чаевых в июле 2020 года в Украине составила 70 грн. При этом, средний чек в заведениях питания за первый месяц послабления карантина равнялся 180 грн.

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ПриватБанк запустил чаевые cashless в своих POS-терминалах в декабре 2018 года. Оплачивая счет картой, посетитель сам может выбрать, сколько оставить “на чай“, и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта.

Напомним, что украинцы в 2019 году оставили чаевых по системе cashless на сумму около 2,5 млн грн.