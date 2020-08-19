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Украинских курильщиков с начала года оштрафовали на 5 млн грн: Подробности

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Больше всего нарушителей-курильщиков задержали в Харьковской, Винницкой и Львовской областях.
Украинских курильщиков с начала года оштрафовали на 5 млн грн
Украинских курильщиков с начала года оштрафовали на 5 млн грн
depositphotos.com

С начала 2020 года украинцев оштрафовали на 5 млн грн за курение в запрещенных местах. По данным Нацполиции, в общей сложности правоохранители зафиксировали почти 200 тысяч таких нарушений, сообщает ТСН.ua.

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Согласно сообщению, больше всего нарушителей-курильщиков задержали в Харьковской, Винницкой и Львовской областях.

“Украинское законодательство запрещает курить в лифтах, учебных заведениях, подъездах жилых домов, ресторанах, на остановках общественного транспорта и в самом транспорте“, - говорится в материале.

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Также отмечается, что минимальный штраф за курение в запрещенных для этого местах - 51 гривна. По статистике, каждый четвертый украинец является курильщиком.

Напомним, что в Киеве за 10 месяцев 2019 года полицейские привлекли к административной ответственности более 1000 человек, которые курили в запрещенных местах.

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Теги: курение, общественное место, штрафы
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