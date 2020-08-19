Проезд в киевских маршрутках может снова подорожать: Подробности

Частные перевозчики, в отличии от коммунального транспорта, не получают финансовой поддержки от городских властей.

Ассоциация перевозчиков города Киева и Киевской области требует от столичных властей дотаций для погашения убытков, понесенных в связи с карантином. В противном случае стоимость проезда в столичных маршрутках будет увеличена. Об этом сообщает портал Vgorode.

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Согласно сообщению, перевозчики написали официальное обращение на имя мэра Киева Виталия Кличко. В документе они, в частности, указали на то, что пассажиров они перевозят больше, чем коммунальный транспорт, но, в отличии от “Киевметрополитена“ и “Киевпастранса“, не получают никакой финансовой поддержки и вынуждены работать себе в убыток.

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По словам главы Ассоциации Игоря Моисеенко, частные перевозчики понимают, что пассажиры тоже испытывают финансовые трудности, и готовы даже снизить цену за проезд до пяти гривен, но только при условии получения компенсации от городских властей.

Маршрутки должны оплачивать топливо, ремонт, обслуживание, обновление автопарка, а также средства индивидуальной защиты водителей и дезинфекции транспорта. При этом маршрутчики могут самостоятельно поднимать цены на проезд, но стараются этого не делать без крайней нужды.

“В своем обращении частные перевозчики предлагают городским властям ввести экономически обоснованный тариф на перевозку в маршрутных такси, ввести компенсацию на перевозку льготников, разработать программу компенсации убытков, которые те понесли в период карантина, и оказать помощь в получении кредитных средств на обновление автопарка“, - говорится в материале.

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В случае если маршрутчикам не пойдут навстречу, а карантинные ограничения осенью не снимут, в Ассоциации прогнозируют, что проезд в киевских маршрутках подорожает до 10 гривен.

Напомним, в середине июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном электротранспорте повышать не будут.