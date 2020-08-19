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Проезд в киевских маршрутках может снова подорожать: Подробности

Комментариев: 5
Частные перевозчики, в отличии от коммунального транспорта, не получают финансовой поддержки от городских властей.
Проезд в киевских маршрутках может снова подорожать
Проезд в киевских маршрутках может снова подорожать
depositphotos.com

Ассоциация перевозчиков города Киева и Киевской области требует от столичных властей дотаций для погашения убытков, понесенных в связи с карантином. В противном случае стоимость проезда в столичных маршрутках будет увеличена. Об этом сообщает портал Vgorode.

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Согласно сообщению, перевозчики написали официальное обращение на имя мэра Киева Виталия Кличко. В документе они, в частности, указали на то, что пассажиров они перевозят больше, чем коммунальный транспорт, но, в отличии от “Киевметрополитена“ и “Киевпастранса“, не получают никакой финансовой поддержки и вынуждены работать себе в убыток.

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По словам главы Ассоциации Игоря Моисеенко, частные перевозчики понимают, что пассажиры тоже испытывают финансовые трудности, и готовы даже снизить цену за проезд до пяти гривен, но только при условии получения компенсации от городских властей.

Маршрутки должны оплачивать топливо, ремонт, обслуживание, обновление автопарка, а также средства индивидуальной защиты водителей и дезинфекции транспорта. При этом маршрутчики могут самостоятельно поднимать цены на проезд, но стараются этого не делать без крайней нужды.

“В своем обращении частные перевозчики предлагают городским властям ввести экономически обоснованный тариф на перевозку в маршрутных такси, ввести компенсацию на перевозку льготников, разработать программу компенсации убытков, которые те понесли в период карантина, и оказать помощь в получении кредитных средств на обновление автопарка“, - говорится в материале.

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В случае если маршрутчикам не пойдут навстречу, а карантинные ограничения осенью не снимут, в Ассоциации прогнозируют, что проезд в киевских маршрутках подорожает до 10 гривен.

Напомним, в середине июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном общественном электротранспорте повышать не будут.

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Теги: маршрутки, перевозчики, стоимость проезда
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 13:09
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гость
Если кто-то хочет перейти на коммунальный транспорт,так уже можно переходить. Не запрещено. ))
гость  (аноним)  19.08.2020, 12:32
Оценка:  0
гость
Эти газовые камеры пора прикрыть.
гость  (аноним)  19.08.2020, 12:32
Оценка:  0
гость
Iде маршрутка, як велика собача будка.
гость  (аноним)  19.08.2020, 12:29
Оценка:  0
гость
Ликвидировать эти маршрутки вообще.
птицелов    19.08.2020, 12:22
Оценка:  +1
птицелов
хай спочатку відремонтують маршрутки, оновлять парк, встановлять кондиціонери, і не напихаючи людей возять от потім і підіймають, а то раніше дорожчали у звязкуз дорожанням паливних матеріалів, матеріали в цьому році подешевшали а ціни на маршрути ні....закривайте свої гробовозки і йдіть на КУЙ
Потому_что    19.08.2020, 11:45
Оценка:  +3
Потому_что
Ездить на этих гробах, и еще доплачивать? Лучше перейти на коммунальный транспорт, хоть есть шансы домой живым вернуться.
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