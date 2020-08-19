Получить субсидию украинцам станет сложнее: Что поменялось

Социальную помощь теперь будут засчитывать в доход домохозяйства.

Правила получения социальной помощи на оплату коммунальных услуг в Украине ужесточили. В частности, теперь оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам. Соответствующее постановление №632 принял Кабинет министров, сообщает UBR.

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“Теперь государство при расчетах соцпомощи, по сути, будет искусственно увеличивать средний доход получателей субсидии. На деле это приведет к тому, что семья получит меньше денег на оплату коммуналки. Не исключено, что кто-то и вовсе выпадет из списка получателей“, - говорится в материале.

Также сообщается, что теперь для того, чтоб получить госпомощь, помимо всех привычных документов необходимо будет подавать декларацию и справку о доходах.

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Кроме того, Кабмин откорректировал порядок выплат соцпомощи малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам. Так, до 1 июля размер выплат малообеспеченным семьям не мог превышать 75% прожиточного минимума для семьи, а со всеми повышениями на детей - не больше прожиточного минимума.

Сейчас оставили норму, согласно которой размер выплат не может быть выше одного прожиточного минимума для семьи. Кроме того, вырос размер помощи детям, над которыми установлена опека и попечительство.

Также сообщается, что изменениями увеличили и список тех, кто входит в состав семьи, где бы они не находились. Это муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, дети, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет.

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“Если они получают стипендию, подрабатывают и при этом, например, живут в другом городе, все доходы подтягиваются в совокупный доход семьи и ее шансы на выплату снижаются или вообще сходят на нет“, - говорится в материале.

Напомним, в середине июля в Министерстве финансов Украины заявили, что правительство не намерено сокращать субсидии в 2021 году.