Пьяное вождение: в МВД рассказали, когда ужесточат штрафы

Закон об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде могут принять уже осенью.

В Министерстве внутренних дел Украины настаивают на ужесточении наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом в эфире Украина 24 заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

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По его словам, в министерстве надеются на поддержку инициативы по усилению ответственности за вождение в нетрезвом состоянии со стороны Верховной Рады.

“Мы инициировали и очень просим народных избранников повысить ответственность. Не только сделать штрафы, а и дать возможность суду выбирать административный арест, чтобы у нас нетрезвых водителей стало гораздо меньше“, - сказал Мартыненко.

Мы над этим усиленно работаем вместе с народными депутатами. Законопроект есть, над ним работают, и я надеюсь, что в ближайшую сессию, осенью, мы получим закон.

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Напомним, что в середине июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым возвращается уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.