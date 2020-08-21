Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пьяное вождение: в МВД рассказали, когда ужесточат штрафы

Комментариев: 0
Закон об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде могут принять уже осенью.
Пьяное вождение: в МВД рассказали, когда ужесточат штрафы
Пьяное вождение: в МВД рассказали, когда ужесточат штрафы
depositphotos.com

В Министерстве внутренних дел Украины настаивают на ужесточении наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом в эфире Украина 24 заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

Читай также: Под Запорожьем во время пьяного ДТП насмерть сбили велосипедиста

По его словам, в министерстве надеются на поддержку инициативы по усилению ответственности за вождение в нетрезвом состоянии со стороны Верховной Рады.

“Мы инициировали и очень просим народных избранников повысить ответственность. Не только сделать штрафы, а и дать возможность суду выбирать административный арест, чтобы у нас нетрезвых водителей стало гораздо меньше“, - сказал Мартыненко.

Мы над этим усиленно работаем вместе с народными депутатами. Законопроект есть, над ним работают, и я надеюсь, что в ближайшую сессию, осенью, мы получим закон.

Читай также: Полицейского в Одессе “прокатили” на капоте: Водитель был пьян

Напомним, что в середине июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым возвращается уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Поделись:
Теги: пьяное вождение, штрафы, МВД
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь