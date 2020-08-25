В Нацбанке взялись за "воспитание" коллекторов: Подробности

Для коллекторских компаний появятся требования по соблюдению правил этического поведения с должником.

Национальный банк Украины планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине. Об этом в ходе встречи с представителями небанковского финансового сектора сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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По ее словам, регулятор за месяц получил 535 обращений граждан, касающихся действий коллекторских компаний. По итогам их рассмотрения были установлены случаи грубого нарушения действиями коллекторов требований законодательства.

“Для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником. В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний“, - сообщила Рожкова.

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Она отметила, что исключение из данного реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с этим учреждением. Кроме того, владельцам и руководителям такой компании могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течении года.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте о защите украинцев от коллекторов.