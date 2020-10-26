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В Украине могут увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев

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В стране ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч детей.
В Украине могут увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев
В Украине могут увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев
depositphotos.com

Национальная служба здоровья предлагает увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев до 194 тыс грн. Ранее практически все финансовые расходы ложились на семьи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный. На лекарства для поддержки первых месяцев жизни, выхаживание и реабилитацию этих младенцев необходимо очень много средств.

“В этом году в программе медицинских гарантий НСЗУ определила оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой. Она является бесплатной для семьи. А за спасение такого младенца медицинское учреждение получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу“, - говорится в сообщении.

НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным. В этом году тариф на предоставление неонатальной помощи в Программе медицинских гарантий составляет от 26 тыс грн до 98,5 тыс грн. На сегодня эти заведения получили уже более 716 млн грн.

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“В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 тысяч грн, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г достигнет 194 тысяч грн. Но это напрямую зависит от того, произойдет ли увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год“, - подчеркивается в сообщении.

Напомним, исследователи из Великобритании и США доказали, что аномально жаркая погода стимулирует преждевременные роды. На свете будет появляться все больше и больше недоношенных детей.

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Теги: недоношенные дети, МОЗ, социальная помощь
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.10.2020, 16:31
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гость
А добивать их будут так же гуманно как в Дании принародно на экскурсии жирафа строительным пистолетом в голову?
гость  (аноним)  26.10.2020, 15:55
Оценка:  +1
гость
Гуманные европцы предложат переробляти на плацентарную массу и стволовые клетки для омоложения богатых мира сего...
гость  (аноним)  26.10.2020, 15:43
Оценка:  +1
гость
и на донорские органы недоразвитые не в цене...
гость  (аноним)  26.10.2020, 15:42
Оценка:  +1
гость
рабы нужны здоровые и чтоб без лишних затрат!
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