Субсидии в новом отопительном сезоне: кто сможет получить соцпомощь

В случае ошибок в декларации о доходах получателей могут лишить выплат.

В проект государственного бюджета Украины на 2021 год заложено 36,6 млрд грн на выплату жилищных субсидий. Об этом в эфире 1+1 рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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По его словам, объем финансирования субсидий рассчитывался исходя из трендов, которые сложились с начала текущего года. Кроме этого, во внимание бралась взаимосвязь между балансом цен и тарифов и количеством получателей субсидий.



“При расчете проекта государственного бюджета на 2021 год было предложено 36 млн грн. Это соответствует условиям, в которых мы считали расходы. Если произойдет увеличение цен или тарифов, то эту цифру будем пересматривать. Мы не предполагали существенное уменьшение получателей субсидий“, - отметил чиновник.

Более 2,5 млн домохозяйств есть в системе получения жилищных субсидий. Было принято решение о том, что всем, кто получал субсидии в прошлом отопительном периоде, на следующий сезон ее продлят автоматически.

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Отмечается, что украинцам, претендующим на соцпомощь, не нужно никуда обращаться при условии, что не случилось каких-то изменений в составе домохозяйства или наличии имущества. Если же возникли проблемы, то можно по почте отправить заявление и справку о доходах, или в онлайн-режиме заполнить заявку, либо самостоятельно обратиться в органы соцзащиты.

В то же время в Минсоцполитики предупредили, что будут приостановлены соцвыплаты украинцам, которые не подали документы либо скрыли определенные доходы или поступления для того, чтобы получить субсидию.

Напомним, в Министерстве финансов сообщили, что в 2021 году в Украине начнут проверять всех, кто обратится за получением социальной помощи, до того, как они начнут ее получать. Так, информация о всех обратившихся за помощью попадет на специальную платформу, на которой можно будет увидеть: открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д.