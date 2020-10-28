В Украине вырос размер больничных

За три квартала 2020 года на выплату пособий по временной нетрудоспособности выделено 7,5 млрд грн.

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности в Украине по итогам трех кварталов 2020 года составил почти 326 грн против 274,75 грн за тот же период прошлого года. Рост среднедневной суммы помощи составил 18,6%. Об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования.

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В ведомстве отметили, что увеличение размера компенсации утраченного заработка за время пребывания на больничном связано с ростом средней заработной платы в Украине.



"Общие расходы Фонда на выплату пособий по временной нетрудоспособности в течение первых 9 месяцев текущего года составили 7,5 млрд грн, финансирование больничных осуществляется ФССУ в оперативном режиме в течение одного рабочего дня", - говорится в сообщении.

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В Фонде также напомнили, что основанием для начисления материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет. Страхователям предоставлена ​​возможность отправлять заявления-расчеты в электронном виде с применением электронной цифровой подписи с целью оптимизации и ускорения финансирования, а также противодействия распространению COVID-19 в Украине.

Напомним, что по состоянию на конец сентября 2020 года Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок 20 тысячам застрахованных лиц, в том числе 5 тысячам медиков, которые находились на самоизоляции.