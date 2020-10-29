Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин планирует усилить господдержку пожилых украинцев: Подробности

Комментариев: 0
Для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили новые льготы.
Кабмин планирует усилить господдержку пожилых украинцев
Кабмин планирует усилить господдержку пожилых украинцев
depositphotos.com

Кабинет министров Украины подготовил законопроект об изменениях в законодательство для усиления поддержки пожилых людей. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Читай также: Автоматическое назначение пенсии: Как воспользоваться сервисом

Согласно документу, в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили:

  • первоочередное бесплатное обеспечение готовыми лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту врача;
  • доставку по его заключению готовых лекарств на дом;
  • освобождение от оплаты жилищно-коммунальных (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством;
  • освобождение от уплаты за пользование домашним телефоном (абонплата) согласно нормам законодательства.

Читай также: Пенсионерам от 75 лет установили доплаты: Кому и сколько добавят

Проект предусматривает, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении работоспособности могут обратиться в Государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы.

Напомним, для доступа к сервису автоматического назначения пенсии украинцам необходимо получить квалифицированную электронную подпись, а затем зарегистрироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Поделись:
Теги: пенсионеры, соцвыплаты, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь