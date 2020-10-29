Кабмин планирует усилить господдержку пожилых украинцев: Подробности

Для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили новые льготы.

Кабинет министров Украины подготовил законопроект об изменениях в законодательство для усиления поддержки пожилых людей. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Читай также: Автоматическое назначение пенсии: Как воспользоваться сервисом

Согласно документу, в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили:

первоочередное бесплатное обеспечение готовыми лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту врача;

доставку по его заключению готовых лекарств на дом;

освобождение от оплаты жилищно-коммунальных (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством;

освобождение от уплаты за пользование домашним телефоном (абонплата) согласно нормам законодательства.

Читай также: Пенсионерам от 75 лет установили доплаты: Кому и сколько добавят

Проект предусматривает, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении работоспособности могут обратиться в Государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы.

Напомним, для доступа к сервису автоматического назначения пенсии украинцам необходимо получить квалифицированную электронную подпись, а затем зарегистрироваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда.