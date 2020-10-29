В Украине растет задолженность по зарплате: ТОП-5 регионов-должников

Задолженность по выплатам в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха увеличилась в три раза.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1%, за январь-сентябрь текущего года - на 17,4%. По состоянию на 1 октября она составила 3,561 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Отмечается, что наибольший рост задолженности по заработной плате в сентябре зафиксирован во Львовской (на 32,4%), Черновицкой (на 26,6%), Закарпатской (на 20,5%), Луганской (на 16,3%) и Тернопольской (на 14,8%) областях.

При этом наибольшее сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Днепропетровской (на 12%), Запорожской (на 9,6%), Кировоградской (на 8,1%), Житомирской (на 7,9%) и Ривненской (на 5,4%) областях.

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Госстат уточнил, что в отраслевом разрезе в сентябре 2020 года задолженность по выплате заработной платы возросла в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха в три раза (до 2,773 млн грн). В то же время задолженность по зарплате сократилась в сфере операций с недвижимостью на 7% (до 56,404 млн грн).

Напомним, за 2019 год задолженность по зарплате в Украине выросла на 14,7% и составила 3,034 млрд грн. Наибольший рост задолженности был зафиксирован в Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской и Львовской областях.