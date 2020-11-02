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В Украине впервые официально появилось физлицо-банкрот

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У украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг.
В Украине впервые официально появилось физлицо-банкрот
В Украине впервые официально появилось физлицо-банкрот
depositphotos.com

В Украине впервые признали физическое лицо банкротом - соответствующее решение было принято Хозяйственным судом Киева. Ранее стать банкротом могло только юридическое лицо или ФЛП, сообщает Опендатабот.

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“В октябре прошлого года вступил в силу новый Кодекс Украины относительно процедур банкротства. С момента введения в действие нового Кодекса было открыто 142 дела о банкротстве“, - отмечается в материале.

27 июля 2020 года первое дело дошло до завершения: суд признал украинца банкротом и назначил план реструктуризации долга по валютной ипотеке.

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“Суд создал прецедент, согласно которому украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может с комфортным графиком погасить долги и не потерять свое имущество“, - заявил соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян, который сопровождал дело первого банкрота-физического лица в Украине.

По его словам, у украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФЛП, а физические лица “оставались наедине с банками и другими кредиторами“.

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“Люди, которые не могли погасить долги, могли остаться в прямом смысле без ничего. Практика банкротства помогает выйти из трудного положения и решить проблему адекватно“, - добавил юрист.

Напомним, что в сентябре американский бизнесмен и филантроп Чарльз Фини официально стал банкротом. Фини, который вместе с Робертом Миллером в 1960 году основал компанию Duty Free Shoppers, потратил почти все свои деньги на благотворительность.

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Теги: банкротство, физлица, судебные решения
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