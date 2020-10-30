Рост реальной зарплаты: В НБУ дали прогноз на 2021 год

Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост.

Реальная заработная плата в Украине в 2020 году вырастет на 6,2%, в 2021 году этот показатель составит 9,5%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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“Доходы украинцев после непродолжительной паузы на этапе жесткого карантина возобновили рост. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов поддержит этот процесс. Номинальная зарплата возрастет на 9% в 2020 году и на 16% - в следующем. Реальная - на 6,2% и 9,5% соответственно“, - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке ожидают дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Так, по прогнозам регулятора, уровень безработицы после скачка почти до 10% во II квартале постепенно будет возвращаться к нейтральному уровню.

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Напомним, по данным Госстата за январь-сентябрь 2020 года среднемесячная зарплата в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,2%. В среднем штатные сотрудники получают 11 199 гривен.