В Нацбанке пояснили, почему упали доходы украинцев

Падение охватило все составляющие доходов, кроме социальных пособий.

Во II квартале 2020 года доходы украинских домохозяйств снизились как в реальном наличествующем, так и в номинальном измерении. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Отмечается, что наибольший вклад в падение доходов внесло сокращение зарплаты, полученной в Украине. При этом падение охватило все составляющие доходов, кроме социальных пособий. Указанная составляющая возросла благодаря индексации пенсий, выплат по безработице и другой соцпомощи.

“Поскольку, согласно данным Госстата, во II квартале сохранялся рост среднемесячных номинальных заработных плат штатных работников предприятий, сокращение оплаты труда в целом свидетельствует о существенном влиянии кризиса на доходы работников субъектов микропредпринимательства“, - говорится в обзоре.

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Также, по данным НБУ, из-за закрытия границ снизились доходы и переводы трудовых мигрантов. При этом большая направленность индивидуального предпринимательства на сектор услуг обусловила падение прибыли и смешанного дохода (куда в том числе включаются доходы ФЛП).

Напомним, согласно прогнозу Нацбанка реальная заработная плата в Украине в 2020 году вырастет на 6,2%, в 2021 году этот показатель составит 9,5%.