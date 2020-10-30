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В Нацбанке пояснили, почему упали доходы украинцев

Комментариев: 2
Падение охватило все составляющие доходов, кроме социальных пособий.
В Нацбанке пояснили, почему упали доходы украинцев
В Нацбанке пояснили, почему упали доходы украинцев
depositphotos.com

Во II квартале 2020 года доходы украинских домохозяйств снизились как в реальном наличествующем, так и в номинальном измерении. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Отмечается, что наибольший вклад в падение доходов внесло сокращение зарплаты, полученной в Украине. При этом падение охватило все составляющие доходов, кроме социальных пособий. Указанная составляющая возросла благодаря индексации пенсий, выплат по безработице и другой соцпомощи.

“Поскольку, согласно данным Госстата, во II квартале сохранялся рост среднемесячных номинальных заработных плат штатных работников предприятий, сокращение оплаты труда в целом свидетельствует о существенном влиянии кризиса на доходы работников субъектов микропредпринимательства“, - говорится в обзоре.

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Также, по данным НБУ, из-за закрытия границ снизились доходы и переводы трудовых мигрантов. При этом большая направленность индивидуального предпринимательства на сектор услуг обусловила падение прибыли и смешанного дохода (куда в том числе включаются доходы ФЛП).

Напомним, согласно прогнозу Нацбанка реальная заработная плата в Украине в 2020 году вырастет на 6,2%, в 2021 году этот показатель составит 9,5%.

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Теги: доходы украинцев, НБУ, уровень жизни
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.10.2020, 15:20
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гость
Столько биотуалета собранного в одном месте , ещё найти будет сложно. Но вы не расстраивайтесь , мухи ведь как-то живут.
гость  (аноним)  30.10.2020, 15:16
Оценка:  0
гость
Слава Украине ! Не народ , а сплошной фуфел. Вы там уже до Европы дошли ? Вы хоть в гамновозке сидя внутри , в Европу доедъте.
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