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Названы штрафы за неношение масок в Украине: Подробности

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Штрафные санкции составят от 170 до 225 грн.
Власти обещают принять соответствующий законопроект уже на текущей неделе
Власти обещают принять соответствующий законопроект уже на текущей неделе
УНИАН

Глава МОЗ Максим Степанов обратился в Раду с просьбой принять законопроект о штрафах за неношение масок в Украине. В частности, санкции составят от 170 до 225 грн.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время согласительного совета в понедельник, 2 ноября.

Я получил письмо от министра здравоохранения ... относительно законопроекта 3891. Оно связано с увеличением ответственности за неношение масок ... Министр обращался с просьбой включить этот вопрос на этой пленарной неделе, - заявил Разумков

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Законопроект №3891 предусматривает штрафы для граждан, не придерживающихся масочного режима в общественных местах. Контролировать выполнение закона будут полицейские и Госпотребзащита.

“В некоторых магазинах, торговых центрах, общественном транспорте постоянно игнорируют требования карантина и нет контроля уполномоченных лиц относительно допуска посетителей в средствах индивидуальной защиты“, - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, что МОЗ инициирует введение штрафов за отсутствие маски.

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Теги: штрафы, Украина, маски, коронавирус, пандемия
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.11.2020, 14:22
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у нас не власть, а п...доры!!! какие штрафы могут быть?... ведь нету никакого вируса с короной, есть простуда....за воздух деньги "сбивают" уже... с..ки!!!
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