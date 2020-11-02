Названы штрафы за неношение масок в Украине: Подробности

Штрафные санкции составят от 170 до 225 грн.

Власти обещают принять соответствующий законопроект уже на текущей неделе УНИАН

Глава МОЗ Максим Степанов обратился в Раду с просьбой принять законопроект о штрафах за неношение масок в Украине. В частности, санкции составят от 170 до 225 грн.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время согласительного совета в понедельник, 2 ноября.

Я получил письмо от министра здравоохранения ... относительно законопроекта 3891. Оно связано с увеличением ответственности за неношение масок ... Министр обращался с просьбой включить этот вопрос на этой пленарной неделе, - заявил Разумков

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Законопроект №3891 предусматривает штрафы для граждан, не придерживающихся масочного режима в общественных местах. Контролировать выполнение закона будут полицейские и Госпотребзащита.

“В некоторых магазинах, торговых центрах, общественном транспорте постоянно игнорируют требования карантина и нет контроля уполномоченных лиц относительно допуска посетителей в средствах индивидуальной защиты“, - говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось о том, что МОЗ инициирует введение штрафов за отсутствие маски.