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Притула рассказал о спонсорах на выборах 2020

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По словам Притулы, в избирательную кампанию лично он вложил 30 тыс долларов.
Сергей Притула
Сергей Притула
УП

Известный украинский комик и телеведущий, а также кандидат на пост мэра Киева от партии Голос Сергей Притула рассказал о ходе избирательной кампании. В частности, о спонсорах.

Об этом Притула сообщил в интервью УП в понедельник, 2 ноября.

По словам кандидата, ему поступало много предложений о финансировании. Однако фамилии Притула назвать отказался 

Обращались ко мне, конечно, очень много разных людей. Самым “вкусным“ таким было предложение оплатить кампанию в размере 2,5 млн долларов, которые предлагались кэшем и “без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на - отметил он

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По словам кандидата, он не знает стоимость своей избирательной кампании. Притула заявил, что ждет соответствующего отчета партии.

Напомним, официальных результатов ЦИК по столице пока нет. При этом по данным экзит-пола Рейтинга, Сергей Притула набрал всего лишь 8,3%.

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Теги: Сергей Притула, избирательная кампания, цена, финансирование, спонсоры
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