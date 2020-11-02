Притула рассказал о спонсорах на выборах 2020

По словам Притулы, в избирательную кампанию лично он вложил 30 тыс долларов.

Известный украинский комик и телеведущий, а также кандидат на пост мэра Киева от партии Голос Сергей Притула рассказал о ходе избирательной кампании. В частности, о спонсорах.

Об этом Притула сообщил в интервью УП в понедельник, 2 ноября.

По словам кандидата, ему поступало много предложений о финансировании. Однако фамилии Притула назвать отказался

Обращались ко мне, конечно, очень много разных людей. Самым “вкусным“ таким было предложение оплатить кампанию в размере 2,5 млн долларов, которые предлагались кэшем и “без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на - отметил он

Читай также: Дубинский и Притула обругали друг друга в прямом эфире

По словам кандидата, он не знает стоимость своей избирательной кампании. Притула заявил, что ждет соответствующего отчета партии.

Напомним, официальных результатов ЦИК по столице пока нет. При этом по данным экзит-пола Рейтинга, Сергей Притула набрал всего лишь 8,3%.