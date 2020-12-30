Коммунальные субсидии: Сколько украинцев получили соцпомощь в 2020 году

В Минсоцполитики утверждают, что "максимально перевели все назначения социальных пособий в автоматический режим".

Субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2020 году воспользовались около 3 миллионов украинских домохозяйств, при этом 93% из них получают социальную помощь в наличной форме. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

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По словам главы ведомства Марины Лазебной, социальная поддержка этого года была тесно связана с автоматизацией, тем, что люди должны больше находиться дома - в частности, те, кто имеет высокий риск заражения и осложнений от COVID-19.

"Понимая, что люди из-за карантина находятся дома, больше потребляют коммунальных услуг, мы запретили прекращать предоставление жилищных субсидий на время карантина, сделали их автоматическое переназначение, без дополнительных обращений, увеличили социальные нормативы потребления по коммунальным услугам. Это помогло 3 миллионам домохозяйств, получающих субсидии", - отметила чиновница.

Мы максимально перевели все назначения социальных пособий в автоматический режим, чтобы уменьшить скопления людей и очереди, автоматизировали многие функции Пенсионного фонда, расширили возможности общения с органами Пенсионного фонда в дистанционном режиме, запустили образовательные видео, как платить за коммунальные услуги онлайн, покупать продукты и лекарства.

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"Разработали постановление правительства, которое рекомендует приоритетно обслуживать с 10 до 12 часов граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания населения", - добавила Лазебная.

Напомним, в Украине в 2021 году число получателей субсидий на оплату коммунальных услуг не сократится. Кроме того, порядок получения выплат будет упрощен - в частности, будут сняты некоторые барьеры, мешавшие претендовать на помощь от государства, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.