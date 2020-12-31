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НАПК модернизовало Реестр деклараций: Что изменилось

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Перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.
НАПК модернизовало Реестр деклараций: Что изменилось
НАПК модернизовало Реестр деклараций: Что изменилось
НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций. Ранее доступ к е-декларациям был ограничен из-за модернизации, сообщается на сайте НАПК.

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Отмечается, что регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей. При этом перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

“Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК - пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время“, - говорится в сообщении.

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В Агентстве уточнили, что в рамках модернизации были сделаны следующие обновления:

  • теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями;
  • декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;
  • удобная работа с КЭП: при использовании декларантом нескольких подписей отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в Реестре деклараций;
  • отныне в реестре деклараций возможно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме, тогда как ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.

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Напомним, накануне в Украине вступили в силу законы, которыми была возвращена уголовная ответственность за недостоверное декларирование. В частности, были возобновлены полномочия НАПК, которые Агентство потеряло в связи с решением Конституционного суда Украины №13-р/2020.

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Теги: НАПК, реестр, декларации, сервисы, модернизация
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