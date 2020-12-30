Что подарить крестникам на Рождество: 5 идей до 500 грн

Как поздравить ребенка с праздником недорого, но эффектно.

Приближается первый в новом 2021 году большой православный праздник - Рождество Христово. Накануне Святого вечера традиционно актуальным является вопрос: что подарить родным и близким? Мы предлагаем вашему вниманию пять сравнительно бюджетных вариантов оригинального подарка для крестника.

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Посещение детского города профессий

Цена: 400 грн.

Целый день в парке развлечений, где ребенок на время становится взрослым. KidsWill - это страна со своими законами и денежной единицей. Здесь юный посетитель сможет открыть для себя множество интересных профессий и попробует их освоить. Он будет ходить на работу, получать зарплату и тратить ее на развлечения. Ребенка до 6 лет должен сопровождать один взрослый.

Посещение детского города профессий Скриншот

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В тематическом парке представлено множество профессий - испытать их может ребенок в возрасте от 2 до 16 лет. На территории центра находятся 30 игровых станций, среди которых - “Новая почта“, Intertop, Danone, Rich KIDS, Ukrsibbank, “Коммунальная служба“.

Виртуальный полет на самолете для двоих

Цена: 500 грн.

Клиентов ждет индивидуальное обучение на авиатренажере, который сделан из настоящей кабины самолета. В ней можно ощутить себя пилотом, не отрываясь от земли. Перед началом инструктор покажет, как пользоваться бортовой электроникой и управлять воздушным судном. Участники будут тренироваться взлетать, садиться, уверенно держать курс.

Виртуальный полет на самолете для двоих Скриншот

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Вместе с клиентами в помещении могут проводить полеты под руководством других инструкторов. Впечатление доступно для детей с 6 лет в сопровождении взрослого. Для полета используется авиационный тренажер, который создан на базе украинского самолета “Аэропракт А-22“. Салон полностью аутентичен: в нем есть действующие рычаги управления, штурвал, датчики, приборы и выключатели.

Зоопарк “12 месяцев“ для двоих

Цена: 400 грн.

Гости увидят животных из разных уголков мира. Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения. Также работает контактный зоопарк, где гости могут погладить и угостить питомцев. Работник парка подскажет, как правильно это сделать, а также ответит на интересующие вопросы. Дети до 3 лет могут посетить парк бесплатно.

Зоопарк “12 месяцев“ для двоих Скриншот

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Территория площадью в 16 га выполнена в европейском стиле. Вольеры для животных - просторные и ухоженные. Дизайн каждого разработан максимально приближенно к среде обитания. В зоопарке живет более 100 зверей, среди которых дикие и экзотические. В парке есть большой сад с озером и фонтанами, работают фудкорты и ресторан. Дети могут поиграть на большой площадке или пиратском корабле.

Гонки на картинге

Цена: 250 грн.

Гонки на картинге станут отличным, драйвовым подарком для ребенка. Это яркое приключение абсолютно для всех. Трасса клуба “CrazyKarting“ единственная в Украине с неоновой подсветкой, длиной до 500 метров и шириной 8 метров с техничными поворотами и разворотами на 180 градусов. Рассчитана как для взрослых, так и для детей, но при условии что рост ребенка от 120 до 150 см.

Гонки на картинге depositphotos.com

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Трасса безопасна, для этого на ней установлены специальные элементы ограждения, максимально снижающие силу возможного контакта. Специальные костюмы и защитные шлемы надежно предгохраняют от травм и ушибов.

Детский цифровой фотоаппарат

Цена: 395 грн.

Детский цифровой фотоаппарат - это цифровая камера с симпатичным детским дизайном, очень понравится малышам. Возможность добавлять смешные рамки при фотографировании позволит вашему малышу создавать свои уникальные забавные снимки.

Детский цифровой фотоаппарат depositphotos.com

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В фотоаппарат встроено несколько простых игр, которые не дадут ребенку скучать. Камера удобна в использовании, компактная и легкая, ее легко брать с собой на прогулки, в путешествия, отпуск, на дачу или в деревню к бабушке.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу вручить подарки детям по всему миру, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-инфекции.