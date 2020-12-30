Как изменится материальное положение украинцев в 2021 году.

Рост "минималки" и повышение тарифов: Что поменялось в Украине с 1 января depositphotos.com

С 1 января в Украине вступил в силу закон о государственном бюджете на 2021 год, соответственно изменились некоторые социальные стандарты. В частности, выросли минимальная зарплата и пенсия. При этом начало года “порадовало“ ростом тарифов на коммунальные услуги, говорится в материале издания Слово и дело.

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Отмечается, что с 1 января на 20% выросла минимальная зарплата в Украине - с 5 до 6 тыс грн. Следующее повышение, согласно госбюджету, запланировано на 1 декабря. Из-за повышения “минималки“ возрастет также единый социальный взнос: минимальный - до 1 320 грн, максимальный - до 19 800 тыс грн.

На 14,3% - с 2,1 тыс до 2,4 тыс грн - выросла минимальная пенсия. Это коснется украинцев старше 65 лет и чей трудовой стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

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“Вместе с зарплатами и пенсиями для украинцев выросли тарифы. 28 декабря правительство отменило льготный тариф на электроэнергию: было 90 копеек за первые 100 киловатт, с 1 января действует фиксированная цена в размере 1,68 грн за киловатт“, - напоминает издание.

Рост "минималки" и повышение тарифов: Что поменялось в Украине с 1 января Слово и Дело

Кроме того, подорожали услуги транспортировки газа для населения. В среднем на 80% этот тариф повысили почти все облгазы. Также с 1 января украинцам придется больше платить за холодную воду и водоотвод - в среднем тариф вырос на 20%.

Свои расценки с начала года повысили мобильные операторы. Киевстар на 84% увеличил стоимость Безлима, Vodafone на 39% повысил стоимость тарифа 4G Smart XS. У Lifecell подорожали 7 устаревших тарифных планов.

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“Сделать биометрические документы стало дороже. ID-паспорт гражданина Украины будет стоить 363 грн, если делать его за 20 дней, и 489 грн - если за 10 дней. Паспорт для выезда за границу обойдется в 694 грн (20 дней) или в 1 тыс 46 грн (7 дней). Вид на временное жительство стоит 915 грн, на постоянное жительство - 752 грн“, - говорится в материале.

Напомним, в конце 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что в последние месяцы в Украине идет восстановление экономики до уровня 2019 года. По его словам, восстановила свои показатели промышленность, также благоприятная картина наблюдается в области экспорта и импорта.