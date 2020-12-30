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Повышение тарифа на доставку газа: Какие регионы заплатят больше всех

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У 40 облгазов после Нового года тарифы выросли и только у двух - снизились.
Повышение тарифа на доставку газа: Какие регионы заплатят больше всех
Повышение тарифа на доставку газа: Какие регионы заплатят больше всех
depositphotos.com

С 1 января 2021 года в Украине подорожала услуга распределения (доставки) газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила тарифы для всех облгазов на 2021 год, сообщает ГазПравда.

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“У 40 облгазов после Нового года тарифы выросли. И только у двух - снизились. В среднем тарифы на распределение газа в 2021 году выросли в 1,6 раза. Больше всех будут платить клиенты ООО “Газовик“ - целых 3,06 грн за кубометр в месяц. А меньше всего - 37 коп за кубометр в месяц - клиенты АО “Киевгаз“, - говорится в материале.

Повышение тарифа на доставку газа: Какие регионы заплатят больше всех
Повышение тарифа на доставку газа: Какие регионы заплатят больше всех
gazpravda.com.ua

Отмечается, что, устанавливая тарифы на доставку газа, регулятор учел план развития газораспределительной сети каждого облгаза отдельно. Так, на рост тарифа повлияли:

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  • изменение расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери/расход природного газа и собственные нужды;
  • изменение расходов на оплату труда с учетом положений постановления Кабинета министров от 29.07.2020 № 671 “Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы“;
  • изменение элементов затрат планируемой годовой тарифной выручки с учетом изменения расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери/расход природного газа, собственные нужды и затрат на оплату труда.

Напомним, Нафтогаз Украины в январе 2021 года увеличил с 6,33 до 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) стоимость газа для бытовых клиентов.

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Теги: транспортировка газа, коммунальные тарифы, НКРЭКУ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.01.2021, 20:21
Оценка:  -1
гость
"Зе" сволочи! Сдохнуте!
гость  (аноним)  05.01.2021, 18:00
Оценка:  -1
гость
Говорили что 2021 год не высокостный
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