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Украинские владельцы "евроблях" жалуются на массовые отказы в выплате страховки

Комментариев: 3
Для решения спора страховщики стали требовать новые документы.
Украинские владельцы "евроблях" жалуются на массовые отказы в выплате страховки
Украинские владельцы "евроблях" жалуются на массовые отказы в выплате страховки
depositphotos.com

Украинским владельцам автомобилей на иностранной регистрации стало сложнее получить возмещение от страховой компании в случае дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается на странице Водители Украины в Facebook.

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Согласно сообщению, страховые компании начали отказывать в выплате владельцам автомобилей на еврорегистрации (даже с оригинальным поручением) за нанесенный ущерб своих клиентов.

Украинские владельцы
Украинские владельцы "евроблях" жалуются на массовые отказы в выплате страховки
facebook.com/UADrivers

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Так, согласно опубликованному на странице ответу страховой, для решения спора от владельцев автомобиля на еврономерах стали требовать предоставление документов из фискальной службы, а также официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального владельца автомобиля.

Напомним, в 2020 году вадельцам “Евроблях“ в последнее время начали массово выписывать штрафы по 170 тысяч гривен.

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Теги: евробляхи, автострахование, автовладельцы
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Комментариев (3)
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Онотоле  (аноним)  06.01.2021, 19:08
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Онотоле
ОТПРАВЬТЕ эти ржавые корыта на лом!
Из-за них +40% дтп в стране! Ибо нет никаких обязательств - корыта оформлены на подставных
гость  (аноним)  06.01.2021, 17:28
Оценка:  0
гость
Как раньше ездили без страховки? Идут на хай, эти маланские "страхавщики"
Путин-Xyйло    06.01.2021, 21:00
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Авакян ждет. У него много новых штрафов.
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