Для решения спора страховщики стали требовать новые документы.

Украинским владельцам автомобилей на иностранной регистрации стало сложнее получить возмещение от страховой компании в случае дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается на странице Водители Украины в Facebook.

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Согласно сообщению, страховые компании начали отказывать в выплате владельцам автомобилей на еврорегистрации (даже с оригинальным поручением) за нанесенный ущерб своих клиентов.

Украинские владельцы "евроблях" жалуются на массовые отказы в выплате страховки facebook.com/UADrivers

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Так, согласно опубликованному на странице ответу страховой, для решения спора от владельцев автомобиля на еврономерах стали требовать предоставление документов из фискальной службы, а также официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального владельца автомобиля.

Напомним, в 2020 году вадельцам “Евроблях“ в последнее время начали массово выписывать штрафы по 170 тысяч гривен.