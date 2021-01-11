Укрпочта запустила важную услугу: Подробности

Новая опция будет доступна в более чем трех тысячах отделений почтового оператора.

Компания Укрпочта запустила в своих отделениях услугу пополнения банковской карты. Об этом сообщается на сайте национального оператора почтовой связи.

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Согласно сообщению, Укрпочта услуга будет работать в более чем трех тысячах автоматизированных отделениях оператора, оборудованных платежными терминалами.

“Теперь можно пополнить карточку любого украинского банка платежных систем VISA и Mastercard“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за одну операцию можно зачислить на карту сумму от 50 до 4999 грн. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. При этом пополнить наличными деньгами можно карту с любой технологией - бесконтактную, с чипом или магнитной лентой.

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“Для получения услуги клиенту необходимо назвать оператору почтового отделения сумму пополнения, иметь при себе соответствующее количество наличных с учетом комиссии, а также банковскую карточку, которую нужно пополнить. Если карта отсутствует, клиент может совершить сделку, указав оператору 16-значный номер банковской карточки для пополнения“, - говорится в сообщении Укрпочты.

Напомним, для реформирования сети сельских почтовых отделений в 2021 году Укрпочта приобретет еще 1850 автомобилей для современных передвижных отделений в рамках совместного проекта с ЕБРР.