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Кабмин отменил скидку на электроэнергию городам в 30-километровой зоне от АЭС

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Льготы для жителей таких городов закреплены в законе "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности".
Кабмин отменил скидку на электроэнергию городам в 30-километровой зоне от АЭС
Кабмин отменил скидку на электроэнергию городам в 30-километровой зоне от АЭС
depositphotos.com

Кабинет Министров Украины лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки в 30% на электроэнергию. Об этом говорится в материале Экономической правды.

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"Накануне компания-поставщик электроэнергии YASNO со ссылкой на соответствующее правительственное постановление сообщила, что с 1 января прекращает действовать также льготный тариф для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций", - говорится в материале.

Так, после правительственных изменений в конце года тариф на электричество для населения по Украине вырос в 1,87 раза, а для жителей 30-километровых зон - в 2,67 раза.

Издание отмечает, что льготы для украинцев в ​​30-километровых зонах АЭС закреплены в 12 статье закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности". Среди этих льгот прописано право на особый тариф на электроэнергию.

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"К декабрю 2020 года люди имели льготы благодаря решению Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Впрочем с вступлением в силу нового постановления Кабмина льготные тарифы прекратили действие", - говорится в материале.

Напомним, правительство Украины на последнем заседании в 2020 году в понедельник, 28 декабря, решило отменить с января льготный тариф 90 коп/кВт.час на первые 100 кВт.час.

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Теги: АЭС, электроэнергия, цены на электричество, Кабмин, скидки
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Комментариев (1)
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МиздобулиХ    11.01.2021, 11:22
Оценка:  -22
МиздобулиХ
Тарифный геноцид должен продолжаться.Ведь наши"нерабы"терпят.А раз терпят-значит всё в порядке,можно и дальше на них кататься,наполняя собственные счета горами бабла.Главное-пустить им в уши новую порцию сказок о скором еврорае,которыми кормят наших"нерабов "с 2014-го. :-)
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