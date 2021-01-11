Штрафы для нардепов-прогульщиков: Слуга народа назвал сумму наказаний

Сколько сэкономил бюджет Украины на недобросовестных депутатах.

Верховная Рада Украины за прошлый год сэкономила для государственного бюджета Украины 30 млн грн за счет штрафов для нардепов-прогульщиков. Об этом в эфире Украина 24 сообщил народный депутат, представитель фракции Слуга народа Павел Фролов.

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По его словам, в нынешнем созыве украинского парламента предусмотрены “существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета“.

“То есть если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тыс грн депутатских. Таким образом, например, в прошлом году более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было“, - рассказал Фролов.

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Напомним, в декабре 2020 года депутатам Верховной Рады выплатили более семи млн гривен компенсации за аренду жилья в столице. Согласно опубликованным данным, всего денежную помощь получили 160 нардепов.