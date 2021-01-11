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Штрафы для нардепов-прогульщиков: Слуга народа назвал сумму наказаний

Комментариев: 1
Сколько сэкономил бюджет Украины на недобросовестных депутатах.
Штрафы для нардепов-прогульщиков: Слуга народа назвал сумму наказаний
Штрафы для нардепов-прогульщиков: Слуга народа назвал сумму наказаний
Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины за прошлый год сэкономила для государственного бюджета Украины 30 млн грн за счет штрафов для нардепов-прогульщиков. Об этом в эфире Украина 24 сообщил народный депутат, представитель фракции Слуга народа Павел Фролов.

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По его словам, в нынешнем созыве украинского парламента предусмотрены “существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета“.

“То есть если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тыс грн депутатских. Таким образом, например, в прошлом году более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было“, - рассказал Фролов.

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Напомним, в декабре 2020 года депутатам Верховной Рады выплатили более семи млн гривен компенсации за аренду жилья в столице. Согласно опубликованным данным, всего денежную помощь получили 160 нардепов.

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Теги: Верховная Рада, народные депутаты, прогульщики, штрафы
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Комментариев (1)
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Путин-Xyйло    11.01.2021, 16:19
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Они взятками доберут. Зря что ли в слуги "стремились".
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