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С февраля газ для "уязвимых" украинцев может подешеветь почти наполовину

Комментариев: 4
В Минэнерго предлагают перейти на формулу "хаб минус".
С февраля газ для "уязвимых" украинцев может подешеветь почти наполовину
С февраля газ для "уязвимых" украинцев может подешеветь почти наполовину
depositphotos.com

Министерство энергетики Украины предлагает с 1 февраля 2021 года ограничить цену на газ для “уязвимых“ потребителей уровнем “хаб минус“ с добавлением предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. руководителя ведомства Юрий Витренко.

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“По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5,36 тыс грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%“, - написал он.

По словам Витренко, подконтрольная НАК “Нафтогаз Украины“ компания “Укргазвыдобування“ будет продавать поставщикам для “уязвимых“ потребителей газ по цене “хаб минус“, цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

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“Могут быть “подводные камни“, в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад“, - отметил и.о. министра энергетики.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает два подхода к снижению цены на газ для населения.

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Теги: цены на газ, Минэнерго, Витренко, коммунальные тарифы
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Комментариев (4)
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Мипириможци    12.01.2021, 14:05
Оценка:  -22
Мипириможци
Уязвимых?Таких в реальности более 90%.Но признают такими процентов 20,не больше.Остальных же попытаются раскрутить на бабло по-полной.Но платить за услуги ЖКХ в полной мере вовсе не обязательно.Достаточно оплачивать более половины суммы.И не забывать что срок исковой давности по"долгам"ЖКХ составляе
Мипириможци    12.01.2021, 14:07
Оценка:  0
Мипириможци
т 36 месяцев.После подачи ходатайства в суде о применении срока исковой давности,все эти"долги"будут считаться именно за последние 36 месяцев и не более.
гость  (аноним)  12.01.2021, 13:28
Оценка:  0
гость
Но в январе сливки снимут.
гость  (аноним)  12.01.2021, 13:27
Оценка:  0
гость
Просто твари..............слов нет... 50 прокладок до конечного потребителя... конечно...пока все нажрутся...
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