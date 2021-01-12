В Минэнерго предлагают перейти на формулу "хаб минус".

С февраля газ для "уязвимых" украинцев может подешеветь почти наполовину depositphotos.com

Министерство энергетики Украины предлагает с 1 февраля 2021 года ограничить цену на газ для “уязвимых“ потребителей уровнем “хаб минус“ с добавлением предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. руководителя ведомства Юрий Витренко.

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“По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5,36 тыс грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%“, - написал он.

По словам Витренко, подконтрольная НАК “Нафтогаз Украины“ компания “Укргазвыдобування“ будет продавать поставщикам для “уязвимых“ потребителей газ по цене “хаб минус“, цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

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“Могут быть “подводные камни“, в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад“, - отметил и.о. министра энергетики.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает два подхода к снижению цены на газ для населения.