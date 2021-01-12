Получить субсидию в Украине стало проще: Подробности

Сейчас социальную помощь получают более 3,1 млн домохозяйств.

Кабинет министров Украины упростил порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

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В частности, предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов, и которые освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Кроме того, при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учет превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади.

Еще одним решением правительства было упрощено назначения жилищных субсидий для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Напомним, с 1 января в Украине отменен льготный тариф на электроэнергию. Кроме того, подорожали услуги транспортировки газа для населения. Также выросли тарифы на холодную воду и водоотвод.