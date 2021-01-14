В декабре потребительская инфляция в Украине ускорилась до 5% в годовом измерении.

Цены на продукты-2020: Что подорожало больше всего flickr.com

В 2020 году в Украине больше всего подорожали необработанные продукты, при этом овощи значительно подешевели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в 2020 году.

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Отмечается, что за 12 месяцев сахар подорожал на 46,2% (до 20,9 грн за килограмм), гречневая крупа - на 34,8% (до 37,4 грн за килограмм), яйца - на 30,4% (до 27,5 грн за десяток), подсолнечное масло - на 22,2% (до 42,1 грн за литр).

Цены на продукты-2020: Что подорожало больше всего ukrstat.gov.ua

В то же время лук подешевел на 42,9% (до 5,1 грн за килограмм), картофель - на 24,9% (до 10,2 грн за килограмм), капуста - на 21,5% (до 4,8 грн за килограмм), свекла - на 17,3% (до 5,4 грн за килограмм), морковь - на 6,3% (до 6,0 грн за килограмм).

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Также, по данным Госстата, за январь-декабрь 2020 года сигареты премиум-класса подорожали на 22,0% (до 57,9 грн за пачку), а цены на водку выросли на 0,4% - до 92,7 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало на 1,7% (до 17,5 грн за бутылку).

Напомним, по данным Государственной службы статистики в декабре 2020 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 5% в годовом измерении.