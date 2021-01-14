Средняя стоимость билета в 2020 году выросла на 7,8%.

Цены на проезд: Сколько стоят услуги общественного транспорта в разных регионах bigmir)net

В 2020 году стоимость проезда в украинском городском транспорте подорожал на 7,8% - с 5,1 грн до 5,5 грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Так, по данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в прошедшем году наблюдалась в Киеве - 8,0 грн за билет. Далее идут Львовская (7,0 грн) и Донецкая (6,8 грн) области.

Самая низкая стоимость проезда - в Черкасской (3,0 грн) и Херсонской (2,5 грн) областях.

Цены на проезд: Сколько стоят услуги общественного транспорта в разных регионах ukrstat.gov.ua

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Также в Госстате сообщили, что бензин марки А-95 в Украине подешевел в 2020 году на 11,1% до 25,0 грн за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 грн. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 грн за литр.

Напомним, советник киевского городского головы Владимир Бондаренко заявил, что в столице Украины не планируется повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в 2021 году.