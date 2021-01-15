В настоящее время продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков.

Неплатежеспособные банки: Сколько выплатили украинцам в 2020 году НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в 2020 году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 390,7 млн грн гарантированного возмещения. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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В частности, отмечается, что в декабре 2020 года выплаты возмещения вкладчикам банков, которые находятся в управлении Фонда, составили 17,0 млн грн.

По состоянию на 1 января 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. В настоящее время продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидацию 50 банков завершено.

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“На 1 января 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц“ (26 февраля 2012 года), составила 90,13 млрд грн“, - уточнили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц составляла 582,39 млрд грн. Это на 7,33 млрд грн больше, чем на 1 ноября (575,06 млрд грн).