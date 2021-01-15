За год средний размер пенсионных выплат вырос почти на 14%.

Пенсионные выплаты свыше 10 тыс грн по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек), сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

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Отмечается, что более 50% украинцев получают пенсии до 3 тыс грн. При этом размер пенсий распределяется следующим образом:

до 1400 грн - 0,6%, 73 746 человек, средняя пенсия - 988,63 грн;

от 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 563 человек, средняя пенсия - 1 449,20 грн;

от 1501 до 2000 грн - 16,3%, 1 816 083 человек, средняя пенсия - 1 796,28 грн;

от 2001 до 3000 грн - 41,2%, 4 588 898 человек, средняя пенсия - 2 427,17 грн;

от 3001 до 4000 грн - 19,1%, 2 126 086 человек, средняя пенсия - 3 420,57 грн;

от 4001 до 5000 грн - 8,1%, 898 525 человек, средняя пенсия - 4 445,08 грн;

от 5001 до 10000 грн - 11,6%, 1 289 068 человек, средняя пенсия - 6 759,55 грн;

более 10000 грн - 3,0%, 336 985 человек, средняя пенсия - 13 610,60 грн.

Пенсии-2020: Сколько украинцев получали выплаты свыше 10 тыс грн Пенсионный фонд Украины

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 грн.

Таким образом, за последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн, или на 2,8%.

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“За весь 2020 год средний размер пенсий вырос на 424,53 грн, или на 13,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн)“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине начиная с 1 января 2021 года размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров увеличится до 2,4 тыс грн.