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Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился: Детали

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Средний заработок упал более чем на 250 грн.
Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился
Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился
flickr.com

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года. Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

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"Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - говорится в сообщении.

Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился
Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился
Пенсионный фонд Украины/Facebook

Средняя зарплата в октябре составила 10 634,72 грн. Таким образом, этот показатель снизился на 252,74 грн по сравнению с октябрем 2020 года (10 887,46 грн).

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Напомним, пенсионные выплаты свыше 10 тыс грн по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. При этом более 50% украинцев получают пенсии до 3 тыс грн.

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Теги: расчет пенсии, уровень зарплат, социальные выплаты, ПФУ
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