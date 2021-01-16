Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился: Детали

Средний заработок упал более чем на 250 грн.

Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился flickr.com

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года. Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

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"Утвержден показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - говорится в сообщении.

Уровень зарплаты для расчета пенсий в Украине снизился Пенсионный фонд Украины/Facebook

Средняя зарплата в октябре составила 10 634,72 грн. Таким образом, этот показатель снизился на 252,74 грн по сравнению с октябрем 2020 года (10 887,46 грн).

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Напомним, пенсионные выплаты свыше 10 тыс грн по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. При этом более 50% украинцев получают пенсии до 3 тыс грн.