Для повышения пенсий увеличат два налога - глава соцкомитета ВР

Третьякова заявляет о "компромиссном решении" с целью снижения нагрузки на бизнес.

Финансирование накопительных пенсий в Украине будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%. Об этом рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает Лига.

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Она отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики с целью избежать повышения нагрузки на бизнес. Также, по словам Третьяковой, возглавляемый ею комитет уже получил от Минсоцполитики обновленный текст соответствующего законопроекта.

Пока известно, что система будет работать через центральный администратор - специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.

"У нас есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании", - рассказала Третьякова.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года. Он составил 10 634,72 грн, снизившись на 252,74 грн по сравнению с октябрем 2020 года (10 887,46 грн).