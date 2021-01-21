Уполномоченные лица предоставляют консультативную помощь в заполнении деклараций и наблюдают, чтобы служащие учреждения своевременно их подали.

В НАПК рассказали, кто может помочь в заполнении е-декларации НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало перечень антикоррупционных уполномоченных, к которым можно обратиться за помощью для заполнения ежегодной декларации. Соответствующая информация размещена на странице ведомства в Facebook.

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“Если вы публичный служащий и нуждаетесь в помощи по заполнению декларации, обратитесь к антикоррупционному уполномоченному вашей организации. Чтобы вы смогли быстро найти контакты уполномоченного вашей организации, НАПК разработало специальную “Карту уполномоченных“, которая доступна на нашем сайте“, - говорится в сообщении.

Уполномоченные лица по вопросам предупреждения и выявления коррупции являются незаменимыми помощниками во время декларирования.

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“Они предоставляют консультативную помощь в заполнении деклараций, а также наблюдают, чтобы служащие учреждения своевременно их подали“, - уточнили в НАПК.

Напомним, согласно информации Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в 97 декларациях о доходах и имуществе, поданных украинскими топ-чиновниками в 2020 году, было зафиксировано признаки уголовного преступления. Установлены нарушения на полмиллиарда гривен.