Наиболее распространенными схемами аферистов являются продажи несуществующих товаров, телефонное мошенничество и фишинговые ресурсы.

Мошенничество в интернете: В МВД назвали способы уберечься depositphotos.com

В 2020 году в киберполицию Украины поступило более 30 тысяч сообщений о мошенничестве в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

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Согласно сообщению, наиболее распространенными схемами аферистов были продажи несуществующих товаров, телефонное мошенничество и фишинговые ресурсы.

Мошенничество в интернете: В МВД назвали способы уберечься МВД Украины/Telegram

В частности, чтобы обезопаситься от подобных видов мошенничества, в киберполиции советуют:

не передавать никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую информацию;

для безопасного онлайн-шоппинга использовать только проверенные ресурсы и выбирать наложенный платеж;

при покупке на платформе объявлений обсуждать детали сделки только в чате этой платформы и не переходить в другие мессенджеры;

обращать внимание на то, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены. Для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок “замочек“;

внимательно проверять правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;

не переходить по сомнительным ссылкам.

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Напомним, в начале декабря 2020 года Укрпочта предупредила о новой схеме кражи денег. Так, мошенники совершают кражу через e-mail рассылку от имени компании.