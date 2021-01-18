Ж/д билеты в Украине подорожают - Мининфраструктуры

Проезд на ж/д транспорте будет дорожать ежемесячно до конца 2021 года.

Стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Потом билеты будут дорожать ежемесячно до конца года. Об этом в эфире 1+1 заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“Запланировано, что с марта (2021 года - прим. ред.) ежемесячно будут делать индексацию по два процента“, - сообщил чиновник.

Индексация пассажирских перевозок “Укрзализныци“ не проводилась два года.

“Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусные ограничения. В частности, свыше трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла“, - сказал Криклий.

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Напомним, АО “Укрзализныця“ планирует упростить требования к предъявляемым для посадки в вагон документам. Кроме того, компания будет усиливать контроль за соблюдением норм провоза багажа пассажирами.