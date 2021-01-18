Наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики.

Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2020 года составил 65,9 п., что на 26,3 п. ниже, чем год назад (92,2 пунктов). Таким образом, показатель упал до уровня марта 2019 года, когда он составлял 65,3 пунктов.б этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Читай также: В Украине улучшились потребительские настроения

Отмечается, что индекс текущего состояния составил 60,8, что 1,3 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в декабре не претерпел существенных изменений и составляет 69,3.

В декабре по сравнению с ноябрем показатель индекса ожидаемой динамики безработицы сократился на 3,0 п. и составляет 144,6. Индекс инфляционных ожиданий не претерпел существенных изменений и составляет 186,7.

Потребнастроения в Украине растут - Исследование sapiens.com.ua

Читай также: Полный пессимизм: В НБУ рассказали об ожиданиях украинского бизнеса

В то же время ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: так, индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 7,0 п. и составляет 147,8.

Потребнастроения в Украине растут - Исследование sapiens.com.ua

Читай также: Оптимистов поубавилось: Известны настроения украинского бизнеса на 2021 год

"Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики в ближайший год - сокращение на 44,0 п. с 99,0 до 55,0. Наименьшие потери - по индексу ожидаемых изменений личного дохода. Этот индекс сократился на 12,5 п.", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в ноябре 2020 года индекс потребительских настроений составил 65,7 п. - это на 3,3 п. выше, чем месяцем ранее.