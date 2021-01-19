COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента
Национальная служба здоровья Украины выплатила более 19 млрд грн медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Отмечается, что на сегодняшний день за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья Украины выплатила 11,4 млрд грн - то есть почти 45 тыс грн в среднем на одного пациента.
В ведомстве напомнили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить по бесплатной программе медицинских гарантий в 2021 году:
- первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь;
- экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния;
- стационарную медицинскую помощь.
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Напомним, в Украине после новогодних праздников существует вероятность, что количество больных коронавирусом снова начнет расти.
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