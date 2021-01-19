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COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента

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Национальная служба здоровья уже выплатила 11,4 млрд грн за лечение пациентов.
COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента
COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента
Министерство здравоохранения Украины

Национальная служба здоровья Украины выплатила более 19 млрд грн медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что на сегодняшний день за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья Украины выплатила 11,4 млрд грн - то есть почти 45 тыс грн в среднем на одного пациента.

В ведомстве напомнили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить по бесплатной программе медицинских гарантий в 2021 году:

  • первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь;
  • экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния;
  • стационарную медицинскую помощь.

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Напомним, в Украине после новогодних праздников существует вероятность, что количество больных коронавирусом снова начнет расти.

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Теги: Коронавирус, лечение, стоимость лечения, медицина, Минздрав Украины
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