COVID-19 в Украине: Названа средняя сумма лечения пациента

Национальная служба здоровья уже выплатила 11,4 млрд грн за лечение пациентов.

Национальная служба здоровья Украины выплатила более 19 млрд грн медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читай также: Минздрав опасается новой вспышки коронавируса после праздников

Отмечается, что на сегодняшний день за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья Украины выплатила 11,4 млрд грн - то есть почти 45 тыс грн в среднем на одного пациента.

В ведомстве напомнили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить по бесплатной программе медицинских гарантий в 2021 году:

первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь;

экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния;

стационарную медицинскую помощь.

Читай также: Украинцам оплатили 70 тысяч больничных по самоизоляции

Напомним, в Украине после новогодних праздников существует вероятность, что количество больных коронавирусом снова начнет расти.