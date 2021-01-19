Оформить договор с Нафтогазом теперь можно в Ощадбанке: Детали

Называть предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно.

Оформить договор с Нафтогазом теперь можно в Ощадбанке Ощадбанк

С 18 января отделения государственного Ощадбанка начали прием заявок и документов от бытовых потребителей на подключение газоснабжения от ГК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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"Для этого нужно посетить одно из отделений Ощада с необходимым пакетом документов: паспортом, ИНН, документом о праве собственности на жилье и согласии совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, ... а также EIC-кодом", - говорится в сообщении.

Сотрудники Ощадбанка в отделении помогут оформить заявку на присоединение. После обработки заявки клиент в течение 5-7 рабочих дней получит информацию от ГК "Нафтогаз Украины" об успешном переходе и дальнейшие инструкции.

Также отмечается, что подать заявку может любой потребитель, не только клиент Ощадбанка. Переход к новому поставщику происходит автоматически. При этом называть предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно.

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"Как только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика. Заменять трубы в случае смены поставщика не нужно: газ будет доставляться той же трубой и с использованием того же оборудования. Газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается", - отметили в Ощадбанке.

Напомним, на прошлой неделе в ГК "Нафтогаз Украины" сообщили, что готовы в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.