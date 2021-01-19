Желающие смогут ввести в аппарат доллары, а терминал обменяет их по действующему курсу и зачислит на желаемый счет в гривне.

В Украине поменять доллары уже можно через терминалы самообслуживания depositphotos.com

Украинцы получили возможность менять инвалюту через банковские терминалы. Это предусмотрено постановлением Национального банка Украины №3 от 15 января 2021 года, сообщает UBR.ua.

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"Финансовые организации, которые владеют терминалами самообслуживания, причем не только в здании банка, но и, например, на территории ТЦ, могут оказывать услуги по “бесконтактному“ обмену инвалюты на гривну", - говорится в сообщении.

Желающие смогут ввести в аппарат доллары, а терминал обменяет их по действующему курсу и зачислит на желаемый счет в гривне.

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В то же время отмечается, что обратная операция пока невозможна: получить на руки доллары или евро подобным образом невозможно.

Напомним, граждане Украины в ноябре впервые с начала 2020 года купили иностранной валюты больше, чем продали. В целом в ноябре чистая продажа наличной иностранной валюты банками составляла около $135 млн.